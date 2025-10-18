«Девочка», Пулька и маскировка: как работает расчет САУ под Красноармейском

Попадание с первого выстрела называется «артиллерийское счастье». Оно хорошо знакомо бойцам расчета САУ 2С1 «Гвоздика», который работает на Красноармейском направлении.

«Двигалась техника, и мы дежурили по конкретной цели. И как раз она пересекала цель по этой дороге. С первого выстрела, да, попали, и попали в двигатель», - рассказывает командир орудия с позывным Ветер.

Самоходная артустановка - простая и надежная, точно бьет по пехоте и бронемашинам ВСУ. Еще нет и полудня, а расчет уже поразил несколько целей. Калибр осколочно-фугасного «бутона» нашей «Гвоздики» - 122 миллиметра.

«Работаем по Покровскому направлению. Цель - лесополки, дома, в которых прячется, куда отходит противник. Называем орудие "Девочка". Это наша девочка, которая помогает уничтожать противника», - говорит старший наводчик с позывным Макс.

Ствол «Гвоздики» развернут в сторону Красноармейска. Дороги на подступах к городу под огневым контролем нашей артиллерии. От получения координат до выстрела проходит меньше минуты. Это уже четвертая цель для бойцов за сутки.

Очередной снаряд уходит на позиции ВСУ. Столб дыма поднимается над зданием, где засели всушники. Это подтверждает, что задача выполнена. Расчет маскирует орудие. Как правильно обращаться с масксетью, знает наверняка еще один, негласный, номер расчета - кошка.

«Пулька и ее друзья нам помогают, охраняют нас от мышей и крыс, так как те бегут с полей к нам за едой. Наши друзья с ними хорошо справляются. Мы их благодарим», - говорят бойцы.

Маскировка жизненно необходима. Здесь постоянно кружат дроны ВСУ. Часть из них бойцы 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии сажают с помощью средств радиоэлектронной борьбы, часть - сбивают из автоматов. Этот беспилотник обезвредили накануне. В корпусе из пенопласта - электронная начинка. Хлипкий с виду дрон на самом деле очень опасен.

«Их здесь очень много. Часто проходят. Недавно был массированный налет на город Донецк. Здесь пролетало порядка 40 таких вот, в общем-то, ударных дронов, камикадзе, крылатая ракета. Вот буквально здесь мы по ней били тоже со стрелкового оружия», - рассказывает номер расчета с позывным Сепар.

Первый бой для этого бойца случился еще в июле 2014-го. Тогда дончанин вместе с другими ополченцами оборонял от неонацистов Саур-Могилу - легендарную высоту Донбасса.

«Никому не сказал, уехал. Через неделю только жена смогла до меня как-то достучаться. Ну, да, помню. У меня сестра погибла здесь под обстрелами», - говорит Сепар.

При поддержке артиллерии наша пехота ведет бои в Красноармейске и его окрестностях. Штурмовые группы теснят боевиков к населенному пункту Гришино. Ожесточенные сражения идут и в районе Димитрова, он же Мирноград.