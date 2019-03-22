Разминировавшим Лаос российским саперам вручили награды

В Международном противоминном центре сегодня торжественно чествовали почти четыре десятка солдат и офицеров - саперов, которые очистили Лаос от боеприпасов. За полгода наши военнослужащие уничтожили более 340 потенциально взрывоопасных предметов, которые были разбросаны на площади в 104 гектара.

Снаряды, которые в любой момент могли взлететь на воздух, лежали в кучах мусора и даже на детских площадках. Иногда на глубине всего лишь в два сантиметра. Еще больше боеприпасов находили в труднодоступных районах - иногда для того, чтобы добраться до них, приходилось в прямом смысле прорубать путь в непролазных джунглях Королевства, которые и без того таят в себе множество неприятных сюрпризов.

«Берцы протыкали, спотыкались постоянно об эти ветки. Всякие насекомые, которые повреждали кожу, даже ожоги получали люди. Змей очень много было», - рассказал командир отделения Международного противоминного центра ВС РФ Дмитрий Исаенков.

Еще одно тяжкое испытание - тропический климат. Даже в тени температура редко опускалась ниже 35 градусов при максимальной влажности.

Направить в Лаос наших саперов в соответствии с решением президента распорядился министр обороны Сергей Шойгу, который больше года назад лично посетил эту страну. В знак благодарности Королевство передало России 30 полностью исправных танков Т-34, которые будут использоваться, например, для съемок фильмов. А еще за участие в гуманитарном разминировании лучшим саперам сегодня вручили государственные и ведомственные награды.

Программа «Военная приемка» расскажет о работе группы российских саперов в Лаосе. Смотрите эфир в воскресенье, 24 марта, в 9.55 на телеканале «Звезда».