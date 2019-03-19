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Шойгу обсудил с Асадом вопросы борьбы с терроризмом в Сирии

Наталья Вальханская
20:17 19.03.2019
Глава Минобороны России подчеркнул, что Дамаску при поддержке Москвы удалось добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом, прекратить его произвол и распространение.
© Видео: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Сирию обсудил с главой Республики Башаром Асадом вопросы борьбы с международным терроризмом в регионе, различные аспекты обеспечения безопасности и постконфликтного урегулирования, сообщили в Минобороны России.

Шойгу подчеркнул, что Дамаск при поддержке Москвы достиг значительных успехов по прекращению распространения терроризма.

«Главное - мы смогли сохранить сирийское государство и создали условия для возвращения граждан к мирной жизни», - подчеркнул Шойгу.

В ходе переговоров также были затронуты темы возвращения беженцев и временно-перемещенных лиц к местам своего проживания в Сирии и вопросы гуманитарной помощи.

При этом российский министр обороны отметил, что западные страны пытаются нивелировать все успехи Дамаска по преодолению кризиса в стране и создают новые препятствия восстановлению мирной жизни в Сирии.

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