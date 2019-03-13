Российские военные раздали гумпомощь мирным жителям в провинции Алеппо

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздали гумпомощь в населенном пункте в привинции Алеппо. Об этом рассказал руководитель российского Центра генерал-майор Виктор Купчишин на брифинге.

Так, в ходе гумакции, прошедшей в населенном пункте Айн-Асаф российские военные раздали 500 пакетов с продовольствием нуждающимся жителям.

Кроме того, затрагивалась также ситуации в зоне деэскалации Идлиб. Так, за прошедшие сутки, по словам генерал-майора, боевики нанесли удары по 12 населенным пунктам в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб. Таким образом, было зафиксировано 15 ударов.