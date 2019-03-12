Саперы в Волгограде обезвредили авиабомбу времен ВОВ

Саперы соединения, дислоцированного в Волгоградской области, обезвредили авиационную бомбу времен ВОВ в возводимом коттеджном поселке Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Строители на территории будущего коттеджного поселка в Кировском районе Волгограда обнаружили взрывоопасный предмет при проведении земляных работ. Прибывшие специалисты квалифицировали находку как 40-килограммовую немецкую авиабомбу», - говорится в сообщении.

Военные извлекли перевезли опасную находку на армейский полигон Прудбой, где она уничтожена подрывом накладного заряда.

Минно-розыскные работы проведены по заявке областного военного комиссариата.

Ранее в Волгограде военные обезвредили авиабомбу времен ВОВ, найденную у нефтепровода.