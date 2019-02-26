В Минобороны России сообщили о слежении за американским эсминцем USS Gravely в Балтийском море

Национальный центр управления обороной Российской Федерации сообщает, что в 14:00 часов по московскому времени 26 февраля 2019 года в акваторию Балтийского моря зашел американский эсминец USS Gravely.

«Назначенными силами и средствами Балтийского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем», - говорится в сообщении центра.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США «Грэйвли» (USS Gravely (DDG-107)) вошел в акваторию Балтийского моря.

Эсминец способен переносить на себе до 56 крылатых ракет «Томагавк». Дальность ракет составляет 1,6 тысячи километров. Эсминец использует систему ПРО «Иджис».