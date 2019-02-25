Истребители МиГ-29СМТ отработали перехват воздушных целей на юге России

В Астраханской области в ходе учебно-тренировочных полетов экипажи самолетов МиГ-29СМТ истребительного авиацентра ВКС выполнили перехваты одиночных и групповых воздушных целей.

Как сообщает Министерство обороны РФ, летчики Воздушно-космических сил отработали взлет парой, обнаружение целей в воздухе, а также условное уничтожение с использованием электронных пусков ракет. Роль воздушного противника обозначали также экипажи истребителей ВКС, которые действовали на различных высотах, скоростях, разных направлениях и в плотных строевых порядках.

В завершение тренировки экипажи истребителей МиГ-29СМТ разыграли воздушные дуэли «один на один» и «пара на пару». В ходе розыгрыша воздушного боя летный состав отработал наступательные и оборонительные элементы сражения.

Российское оборонное ведомство отмечает, что полеты проходили в сложных метеорологических условиях. Всего в них было задействовано около 10 экипажей истребительной авиации ВКС.