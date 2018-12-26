Фрегат «Адмирал Эссен» прибыл в Севастополь из Средиземного моря

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

В торжественной церемонии принимал участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

В Средиземном море экипаж корабля принял участие в межфлотском учении, в ходе которого провел комплекс различных учений по ведению боя как одиночным кораблем.

Кроме того, на маневрах корабль провел артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.