Главком ВМФ сообщил о размещении высокоточного оружия НАТО у границ РФ

Страны НАТО постепенно увеличивают свое присутствие у берегов России и ведут развертывание систем высокоточного стратегического оружия, морских систем ПРО, а также объектов военной инфраструктуры. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

«Усилия главного командования ВМФ будут сосредоточены на дальнейшем создании и развитии качественно нового, сбалансированного по своему составу и боевым возможностям Военно-морского флота, способного совместно с другими видами и родами войск ВС РФ обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание и защиту национальных интересов РФ в Мировом океане», - заявил он.

В связи с этим военно-морское присутствие сил РФ в следующем году будет осуществляться с учетом увеличения интенсивности действий стран Запада у российских границ.

Кроме того, в планах в 2019 году провести работу по дальнейшему повышению боевой устойчивости подводных лодок, а именно улучшить характеристики их скрытности, а также нарастить боевые возможности средств противодействия и самообороны.

Королев добавил, что флот ВМФ РФ присутствует в наиболее важных районах мирового океана, что позволяет «исключить любые угрозы с морских и океанских направлений». Всего на настоящий момент присутствие осуществляют порядка ста российских боевых кораблей.