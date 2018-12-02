Корабли ТОФ завершили визит в Сингапур

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой визит в военно-морскую базу Сингапура Чанги. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» прибыли в Сингапур 27 ноября. Руководство отряда посетило командующего ВМС Сингапура, командира Чанги и мэра города, отмечается в сообщении. Тихоокеанцы также увидели исторические места города на организованных для них автобусных экскурсиях.

На крейсере «Варяг» побывал российский посол в республике Сингапур Андрей Татаринов, а также другие сотрудники дипмиссии.

Кроме того, моряки ВМС Сингапура получили возможность осмотреть российские корабли в ходе Дня открытых дверей.

