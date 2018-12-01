ВКС РФ выполнили пуск противоракеты последнего поколения в Казахстане

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ракета летела со скоростью, граничащей с гиперзвуком и, спустя считанные секунды, она должна была поразить цель на высоте нескольких десятков километров.

Секунда в секунду, в соответствии с планом испытаний, противоракета ушла к цели. Все процессы пуска, с момента постановки цели и до ее захвата управлялись сложнейшей автоматикой. Главная задача таких ракет – уничтожение ядерных баллистических целей. Преодолеть новейшую систему невозможно.

Пара мгновений и ракета скрылась за облаками. Под покровом густого тумана началась и подготовка к этому пуску. Но здесь уже не было никакой погони за рекордами скорости.

Противоракета в специальном контейнере и сопровождающая ее колонна ехали со скоростью не более 50 км/ч. На месте старта сначала так называемую перекатку, контейнер, с грузового шасси перекладывают на специальную погрузочную платформу. Затем - установка в пусковую шахту. Только на ускоренном воспроизведении записи можно увидеть весь процесс в рамках новостного репортажа

Контейнер с ракетой загружается в шахту предельно осторожно и медленно со скоростью не более нескольких сантиметров в минуту. В сам же момент старта одновременно срабатывают маршевые двигатели и мощнейший заряд пороха массой в несколько тонн выбрасывает ракету из-под земли.

Новую российскую противоракету начали испытывать только в прошлом году. Но по интенсивности пусков, на полигоне Сары-Шаган уже побили все рекорды за последние несколько десятилетий. Старт ракеты в очередной раз подтвердил надежность этой системы.

У противоракет традиционно нет громких названий – только буквенно-цифровые обозначения. Но, как и все предыдущие поколения этого оружия, эта новейшая российская система обеспечит еще более надежный щит от потенциального ядерного удара по России.