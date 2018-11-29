Из артиллерии по крылатой ракете: корвет «Громкий» провел стрельбы в ходе испытаний

Новейший корвет «Громкий», который вскоре пополнит ТОФ, поразил огнем артиллерии крылатую ракету «Термит» в рамках программы государственных испытаний в акватории Японского моря. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Ракетный катер «Р-79» из полигона боевой подготовки в заливе Петра Великого осуществил пуск крылатой ракеты «Термит», которая имитировала атаку корабля условным противником, чтобы проверить эффективность действий систем вооружения «Громкого».

На корвете обнаружили воздушную цель, взяли на сопровождение и поразили огнем 100-миллиметровой универсальной корабельной артиллерийской установки А-190 и шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630.

Около 10 боевых кораблей и судов вспомогательного флота, а также противолодочные самолеты морской авиации ТОФ обеспечивали испытания корабельного оружия, отметил Воскресенский.

Напомним, 31 августа корвет «Громкий» для прохождения заключительного этапа испытаний был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия.

«Громкий» - второй корвет проекта 20380, построенный специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корвета составляет 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тысяч тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.