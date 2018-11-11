Военнослужащие авиационной базы Хмеймим приняли участие в написании Географического диктанта

Российские военнослужащие авиационной базы Хмеймим, дислоцированные в Сирийской Арабской Республике, приняли участие в написании Географического диктанта. Ежегодная международная просветительская акция проводится сегодня во всех регионах страны.

«Я думаю, что географию обязан знать каждый гражданин, географию своей родины в частности. Глядя на нашу огромную страну на карте мира, переполняешься чувством гордости за ее необъятные просторы.

Диктант прошел успешно, я считаю. Вопросы были интересными и местами сложные. Приятно было встретить вопросы о своем родном крае. Это очень душевно. Сразу же вспоминаешь дом», - поделилась своими впечатлениями от написания диктанта российская военнослужащая с авиабазы Хмеймим.

Географический диктант проводится по инициативе главы государства Владимира Путина с 2015 года. Проверочные задания для него разрабатывается на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования в РФ.

«Диктант был полезен. Что-то вспомнил из своей школьной программы. Однако не будем кривить душой, есть к чему стремиться, потому что, живя в такой огромной стране, ты понимаешь, что не знаешь многого.

Хочется получить больше информации. Будем ждать результатов, которые покажут, на какую оценку я написал. Есть некие нотки сомнения, потому что вопросы были каверзные и с подвохом», - отметил другой участник проверочной работы по географии.

Военнослужащие авиационной базы единогласно отметили тот факт, что участие в таких масштабных мероприятиях позволяет им не чувствовать себя оторванными от дома и родных.