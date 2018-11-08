Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с министром обороны Казахстана

Ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке обсудил министр обороны России Сергей Шойгу со своим казахстанским коллегой Нурланом Ермекбаевым в Астане.

«Эти встречи крайне важны, особенно в наш напряженное время, когда следует достаточно регулярно и подробно обсуждать те риски и угрозы, которые окружают сегодня наши страны. Это, естественно, в первую очередь все, что происходит на Ближнем Востоке, на границе, имеется в виду Афганистан», - отметил Шойгу.

Министр обороны России уточнил, что уровень военного сотрудничества России и Казахстана подразумевает создание более прочной, надежной системы планирования. В этой связи Шойгу добавил, что вместе Ермекбаевым намерен обсудить подготовленный казахстанскими коллегами среднесрочный план военного сотрудничества.