Шойгу обсудил вопросы борьбы с международным терроризмом с командующим Ливийской национальной армией Хафтаром

Во вторник, 7 ноября, в Минобороны России состоялась встреча министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности в Ближневосточном регионе и Северной Африке. Также затрагивались темы борьбы с международным терроризмом и разрешения кризисной ситуации в Ливии.

Ранее стало известно, что главнокомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар прибыл с визитом в столицу России во главе высокопоставленной делегации.