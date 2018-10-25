«Союз-2.1б» с военным спутником стартовал с космодрома Плесецк
Руководил запуском ракеты заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко.
Фото: Минобороны РФ
Минобороны РФ отправило на орбиту ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Ракета была запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Руководил запуском ракеты заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковник Александр Головко.
По данным военного ведомства, все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме и космический аппарат был успешно выведен на орбиту.