Огонь «из всех орудий»: артиллеристы танковой армии ЗВО провели зрелищные стрельбы
«Грады» и «Ураганы» сметают укрепления «противника», а беспилотники и современные спутниковые системы ведут корректировку огня.
Огневой вал на полигонах Ивановской, Нижегородской и Московской областей. Артиллеристы гвардейской танковой армии западного военного округа завершают лагерный сбор масштабными боевыми стрельбами.
Реактивные системы «Град» и «Ураган» сметают укрепления условного противника. Разведка ведется с помощью беспилотников и современных спутниковых систем. После мощных залпов РЗСО, в бой вступает ствольная артиллерия и минометчики.
Расчеты артиллеристов ставят заградительный огонь и уничтожают бронетехнику и оборонительные сооружения прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.