«С-400 вызывает страх у США, потому что у них нет ничего подобного» - эксперт

США не станут рисковать своими контрактами с Индией и не будут сильно давить на нее в связи с решением Нью-Дели приобрести российские С-400. Так полагает директор Музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов.

«Я думаю, что американцы попытаются, конечно, предпринять какие-то действия, но они не рискнут давить на Индию. У американцев есть контракты с Индией, и эти контракты могут быть аннулированы. И это будет более ощутимый удар», - объяснил эксперт на ток-шоу «Открытый эфир» на «Звезде».

Кнутов также назвал С-400 самым передовым комплексом ПВО в мире. По его словам, ничего подобного у США нет.

«На сегодняшний день это самый передовой комплекс в мире. Ничего подобного американцы не имеют, и, естественно, это вызывает страх», - подчеркнул историк.

Ранее Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти дивизионов ЗРС С-400 «Триумф». Сумма контракта, по некоторым данным, составляет более пяти миллиардов долларов. Индия - это уже третий зарубежный покупатель С-400 после Китая и Турции.

В Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с планами Нью-Дели по закупкам российских «Триумфов» и даже не исключили введения санкций по закону CAATSA. В Индии, в свою очередь, заявили, что продолжат покупать у Москвы оборонные системы, несмотря на угрозы США.

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