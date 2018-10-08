Модернизированные локаторы поставлены на боевое дежурство в ЦВО

Модернизированные радиолокационные станции «Гамма-С1М» и «Небо-УМ» поступили в соединение противовоздушной обороны Центрального военного округа, расположенное в Самарской области.

Как сообщила пресс-служба ЦВО, локаторы, поставленные в рамках гособоронзаказа на 2018 год, предназначены для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий - от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных, гиперзвуковых и баллистических.

Максимальная дальность станций составляет до 600 километров. Аппаратура РЛС позволяет определять государственную принадлежность объекта и передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам, а также пеленговать источники помех и определять их местоположение.

Как отметили в пресс-службе округа, расчеты радиолокационных станций и систем автоматизации соединения ПВО прошли курс обучения для работы с новыми образцами техники.