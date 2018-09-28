«Стрижи» откроют Гран-при России по автогонкам «Формула 1» в Сочи

Впервые в истории летчики пилотажной группы ВКС РФ «Стрижи» станут непосредственными участниками развлекательной программы Гран-при России 2018 года по «Формуле 1» в Сочи. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Гвардии полковник Сергей Осяйкин проведет свою команду из шести многоцелевых высокоманевренных истребителей МиГ-29 в небе над автодромом «Сочи».

Зрители смогут понаблюдать за полетами пилотажной группы и за выступлением пилотов, которое всегда включает в себя сложнейшие групповые и одиночные фигуры высшего пилотажа, выполняемые на скорости от 300 до 800 километров в час. При этом, расстояние между крылатыми машинами – не более метра. В главный же день Гран-при «Стрижи» пролетят над стартовой линией гоночной трассы.