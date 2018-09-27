Защиту от ударов беспилотников «противника» отработали в Крыму

В Крыму военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы защитили военные объекты от ударов беспилотников «противника». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Так, в ходе специального учения расчеты российских станций радиоэлектронного подавления совершили марши в назначенные районы и развернули технику в боевое положение. В ходе маневров отрабатывалось пеленгование дронов противника, проводящих разведку целей для бомбометания, а также постановка радиопомех.

В учении военные задействовали станции радиоэлектронного подавления «Житель», «Красуха» и «Борисоглебск», а также мобильные комплексы РЭБ «Леер». В нем приняло участие свыше полутора тысяч военнослужащих, около 300 единиц спецтехники.