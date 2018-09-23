Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» зашел с визитом в итальянский порт на Сицилии

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» совершил деловой заход в порт города Мессина на итальянском острове Сицилия. Об этом сообщил Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Визит российского корабля в итальянский порт приурочен к 110-ой годовщине разрушительного землетрясения и цунами, обрушившегося на город в 1908 году. Находившиеся тогда в гавани экипажи кораблей русского флота первыми пришли на помощь спасавшимся итальянским гражданам.

По этому случаю в 2012 году в Мессине был торжественно открыт памятник в честь русских моряков, оказавших помощь пострадавшим от землетрясения итальянцам.

В ходе пребывания фрегата «Адмирал Эссен» в итальянском городе, запланировано посещение экипажем корабля этого памятника, а также ряд протокольных мероприятий.

Также для российских моряков запланированы экскурсии, предусматривающие посещение исторических и культурных достопримечательностей Мессины.

Визит корабля Черноморского флота «Адмирал Эссен» в Мессину продлится до 24 сентября.