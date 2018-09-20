Корабли ТОФ вернулись в пункты постоянной дислокации после «Востока-2018»

Корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота вернулись в места постоянной дислокации после крупнейших учений «Восток-2018». Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

В масштабных маневрах были задействованы около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов ТОФ.

В пресс-службе отметили, что во время учений в Охотском море корабли ТОФ взаимодействовали с морской пехотой и морской авиацией и выполнили более 50 боевых упражнений.

В ходе учений «Восток-2018» были отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации.

В них были задействованы свыше 300 тысяч военнослужащих трех стран - России, Монголии и Китая, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, около 36 тысяч танков, БТР и других бронемашин, а так же до 80 кораблей и судов обеспечения.