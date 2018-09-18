Арктическая группировка Северного флота провела учение по высадке десанта на Чукотке

Арктическая группировка Северного флота провела большие тактические учения по высадке морского десанта и обороне побережья в районе порта Эгвекинот на Чукотке.

В их ходе было принято решение разделиться на две команды: одна «защищала» берег, а другая его «атаковывала».

Так, подразделения мотострелковой бригады заняли оборонительные позиции на берегу. Чтобы добраться до плацдарма, им пришлось преодолеть 270 километров по бездорожью.

Боевые корабли также отработали подавление огневых точек условного противника на берегу. Их выполнили корабли арктической группировки: «Вице-адмирал Кулаков», «Кондопога» и «Александр Отраковский».

Помимо этого, нанесение ударов с воздуха отработал экипаж вертолета Ка-27. После чего состоялась высадка основных сил морского десанта, которые отработали тактику ведения боя.