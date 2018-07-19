Новобранцев Преображенского полка приведут к присяге в Музее Победы

Новобранцы 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа примут военную присягу в Музее Победы. Церемония пройдет 21 июля в Зале Славы.

В мероприятии примут участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев.

После церемонии военнослужащие роты почетного караула представят показательные выступления.

Ритуал приведения к присяге 154-го отдельного комендантского Преображенского полка традиционно проходит в Зале Славы Музея Победы. Здесь высечены имена около 12 тысяч героев Советского Союза и героев Российской Федерации, получивших эти звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны.