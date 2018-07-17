Удержать гарнизон: на Памире начались российско-таджикистанские учения

Совместные оперативно-стратегические учения военнослужащих России и Таджикистана по территориальной обороне Хорогского гарнизона стартовали в Горно-Бадахшанском районе республики около границы с Афганистаном. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В учениях принимают участие более 400 военнослужащих и задействовано свыше 80 единиц военной техники 201-й российской военной базы. Со стороны таджикских силовиков привлечено около 700 человек и более 40 единиц техники.

Российским военным предстоит совершить более чем 700-километровый марш в сложных климатических условиях, в том числе по Памиру, при температуре воздуха выше 35 градусов. Учения, которые продлятся пять дней, будут проходить в горных условиях на полигоне Джилонди в 120 километрах восточнее населенного пункта Хорог около высокогорной границы с Афганистаном.

К совместным учениям также привлекли резервистов из Горно-Бадахшанского района Республики Таджикистан.