Более 30 тонн гуманитарной помощи доставлено в Сирию из Армении

Более 30 тонн гуманитарной помощи из Армении в Сирию доставлено самолетом Ил-76 МЧС России. Об этом сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Самолет Ил-76 МЧС России с аэродрома Звартноц в Армении доставил на аэродром Хмеймим более 30 тонн гуманитарной помощи.

Армяно-Российским центром гуманитарного реагирования в Сирию доставлены гречневая и рисовая крупы, растительное масло, а также предметы первой необходимости.

Доставленное продовольствие при содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца будет передано нуждающимся жителям, в том числе - в труднодоступные районы страны.

Всего из Армении на аэродром Хмеймим самолетами МЧС России будет доставлено около 100 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости для оказания гуманитарной помощи жителям Сирии.

В ближайшее время первые 30 тонн из партии гуманитарного груза, прибывшего в Сирию из Армении, будут переданы нуждающимся в помощи жителям и беженцам, возвращающимся в освобожденные от боевиков населенные пункты.