20-ая гвардейская армия отмечает годовщину образования

Новейшие образцы вооружения и техники, слаженные подразделения и требовательные командиры. Накал боевой учебы не спадает и в праздник, в 75-ю годовщину формирования 20-ой армии.

«Сирийский вал» и «Танковая карусель» - все новейшие методы современного боя регулярно отрабатывают гвардейцы армии. Их опыт перенимают в воинских частях других округов. Только в этом году соединение уже получило больше 10 комплектов динамических мишеней, на полигонах ЗВО специально для нее построены новые макеты населенных пунктов для отработки городского боя.

Поздравить офицеров и солдат приехал председатель комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов.

20-ая общевойсковая гвардейская армия Западного военного округа - одно из самых крупных соединений Вооруженных Сил. Ее военнослужащие постоянно участвуют в наиболее значимых событиях военной жизни страны: Армейские международные игры, многочисленные учения и маневры с участием иностранных государств, испытания сверхсовременных вооружений, которые еще не поступили в войска серийно.

Ранее 20-я общевойсковая армия стала первой по числу «ударных» подразделений в ЗВО.