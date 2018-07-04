К параду ко Дню ВМФ в Петербурге подготовлено несколько причалов

Несколько плавучих причалов подготовлено к проведению Главного военно-морского парада в Петербурге и Кронштадте, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

По словам Дыгало, более 14 объектов гидротехнических сооружений полностью готовы к проведению парада.

«В ходе подготовки к Главному военно-морскому параду на данный момент времени полностью завершены работы по ремонту 14 объектов гидротехнических сооружений в пункте базирования Ленинградской ВМБ в Кронштадте», - сказал представитель ВМФ.

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля, в День ВМФ России. В нем примут участие более 40 боевых кораблей и подводных лодок, около 40 летательных аппаратов морской авиации ВМФ.