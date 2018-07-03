Общевойсковая армия ЗВО отпразднует юбилей в семи регионах России

Более 50 открытых мероприятий, концертов, выставок современного вооружения и военной техники, выступлений военнослужащих Западного военного округа пройдет в преддверии празднования юбилея гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской, Нижегородской, Московской областях.

Основные торжества, приуроченные к 75-летию Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа, состоятся 6 июля в Воронеже с участием командования ЗВО, командующего армией генерал-майора Андрея Иванаева, офицеров управления армией, военнослужащих войск гарнизона, представителей органов власти, других силовых ведомств, ветеранов Великой Отечественной войны, почетных гостей и членов юнармейского движения области.

В полдень на Советской площади города состоится показ современной боевой техники, стрелкового оружия, средств связи и экипировки военнослужащих, стоящих на вооружении подразделений общевойсковой армии ЗВО, а также новые показательные выступления проведут военнослужащие отдельного батальона разведки общевойсковой армии ЗВО. В сложнейшей программе разведчики продемонстрирует навыки владения огнестрельным и холодным оружием, приемов рукопашного боя, а также специальной подготовки.

На статической площадке будут представлены более 15 единиц современных образцов техники: реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь» разведывательных подразделений, новейшие комбинированные комплексы связи П-260Т «Редут» на базе КамАЗ-63501, бронетранспортеры мотострелковых подразделений армии БТР-82А, а также 120-мм самоходные минометы «Нона-СВК».

На центральной улице будет развернут новейший специальный современный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Подобный комплекс ЗВО первым поступил в Воронежский военный гарнизон. Он оснащен необходимой мультимедийной и демонстрационной аппаратурой, а также рекламными и справочно-информационными материалами. При посещении пункта представители ЗВО всем желающим расскажут о вакантных должностях и воинских частях, условиях прохождения службы и социальном обеспечении военнослужащих по контракту. Посетители смогут пройти профессионально-психологическое тестирование, заполнить необходимые документы, получить направление на военно-врачебную комиссию и сдачу нормативов по физической подготовке.

В завершении всех мероприятий состоится праздничный концерт с участием местных и приглашенных артистов.

Специально к 75-летию общевойсковой армии ЗВО для военнослужащих воинских частей гарнизона, а также жителей и гостей города Воронеже выступят военные артисты из Санкт-Петербургского ансамбля песни и танца Западного военного округа «Белые ночи», которые исполнят популярные военно-патриотические песни. Также пройдет выступление роты почетного караула Преображенского полка с праздничными номерами и плац-концертом.

Кроме того, всех гостей мероприятия военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения ЗВО будут угощать кашей и горячим чаем.