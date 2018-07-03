Первая партия истребителей поколения «4+» Су-30СМ поступила в ЗВО для формирования авиаэскадрильи в Курской области

Летчики-истребители авиационного полка Западного военного округа в Курской области завершили перелет с первой партией многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ на аэродром постоянного базирования.

Как сообщает Министерство обороны РФ, более 5 тыс. километров преодолели экипажи, поднявшись в небо с Иркутского авиазавода корпорации «Иркут». Перелет занял более 5 часов. Была осуществлена посадка на авиабазу Сокол в Пермском крае из-за неблагоприятных погодных условий.

В начале года летный состав прошел переобучение на новый тип самолетов. В прошлом году была сформирована первая авиационная эскадрилья, которой были поставлены 12 новейших истребителей Су-30СМ, в том числе корпорация «Иркут» поставила и сотый борт Су-30СМ, построенный для Вооруженных Сил Российской Федерации. На вооружение второй авиаэскадарильи стоят истребители МиГ-29СМТ, которые и будут заменены истребителями нового поколения.

Авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца текущего года. Всего в состав полка войдет еще 5 партий истребителей Су-30СМ.

Справочно:

Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.