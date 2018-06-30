В ЗВО показали новейшие средства бронезащиты

Новейший комплекс средств бронезащиты, предназначенный для подразделений военной полиции, представлен заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову в ходе его поездки в войска Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Главной особенностью представленного комплекса является возможность изменения класса защиты в зависимости от условий окружающей обстановки», - говорится в сообщении.

В состав комплекта входят шлем и бронежилет. При необходимости, например, во время несения службы военным полицейским в условиях чрезвычайной ситуации в городе, бронезащита может быть дополнена другими элементами, в частности - щитом.

Новейшие технологии, использованные в производстве комплекса бронезащиты, позволили значительно повысить уровень защищенности военнослужащих и сократить массу экипировки.

Разработку и производство средств бронезащиты в России осуществляют десятки оборонных предприятий, таких как ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ», НПО «Спецтехника и связь», ОАО «ЦНИИ «Циклон», НПО Спецматериалов и другие.