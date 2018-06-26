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Начальник Генерального штаба вручил Госпремии имени маршала Жукова

Павел Настин
14:00 26.06.2018
Церемония вручения состоялась в министерстве обороны РФ.
Начальник Генерального штаба вручил Госпремии имени маршала Жукова
Фото: МО РФ

Сегодня в Министерстве обороны России состоялась 21-я ежегодная церемония вручения Государственной премии Российской Федерации имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Премии вручил председатель межведомственной комиссии начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Обращаясь к лауреатам, начальник Генштаба отметил, что в этом году в конкурсе приняли участие более 40 конкурсантов. В результате всесторонней экспертизы, общественного обсуждения работ, изучения творческого вклада авторов, проведенных в секциях Комиссии, победителями конкурса признаны три работы, из которых две представлены авторскими коллективами.

В области создания вооружения и военной техники:

Разработка и внедрение технологии, снижающей затраты на модернизацию авиационных боеприпасов и обеспечение учебно-боевой подготовки; Разработка, серийное производство комплекса методического и программно-аппаратного обеспечения объективной оценки результатов боевых стрельб зенитных  комплексов и систем, оснащение ими учебных центров войсковой ПВО и полигонов Минобороны России.

Васильев Владимир Владимирович - главный научный сотрудник ОАО «Научно-производственный испытательный центр «Арминт»;

Гришков Сергей Анатольевич - начальник 726 учебного центра (войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск);

Захарченко Николай Николаевич - ведущий советник отдела (зенитного ракетного вооружения) управления (по обеспечению государственного оборонного заказа ракетно-космического вооружения и средств воздушно-космической обороны) Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа;

Манин Анатолий Платонович - генеральный директор - главный конструктор ОАО «Научно-производственный испытательный центр «Арминт»;

Матвеев Владимир Петрович - начальник отдела (строительства войск противовоздушной обороны) штаба (войсковой противовоздушной обороны ВС РФ;

Огир Сергей Владимирович - советник генерального директора открытого акционерного общества «Научно-производственный испытательный центр «Арминт»;

Попов Владимир Иванович - генерал-лейтенант в отставке;

Рауткин Юрий Владимирович - начальник 474 военного представительства Министерства обороны РФ;

Дорошенко Станислав Иванович - начальник отдела перспективных разработок федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова»;

Иванов Константин Михайлович - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова»;

Макушев Игорь Юрьевич - председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российсской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

Матвеев Станислав Алексеевич - проректор по научной работе и инновационно-коммуникационным технологиям федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова»;

Нерестюк Игорь Михайлович - начальник штаба - первый заместитель командующего 11 армией ВВС и ПВО ВВО;

Телегин Юрий Александрович - командир 2488 отдельного инженерно-саперного батальона 6 армии ВВС и ПВО ЗВО.

Одна работа представлена одельным автором в области литературы и искусства:

Поволяев Валерий Дмитриевич - писатель, член общероссийской общественной организации «Союз писателей России».  

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