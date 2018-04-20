Боевые машины десанта проходят огонь и воду на Кубани: кадры напряженных состязаний

В Краснодарском крае стартовал самый напряженный этап состязаний боевых машин Воздушно-десантных войск различных модификаций, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«В течение пяти дней экипажи БМД-2, БМП-2 и БМД-4М будут состязаться в искусстве применять возможности боевой техники, преодолевать препятствия и точно стрелять с места и в движении на горном полигоне Раевское», - рассказали в ведомстве.

Лучшие механики-водители, наводчики и командиры боевых машин, прибывшие из Новороссийска, Пскова, Тулы, Рязани, Камышина, Уссурийска, Улан-Уде, Костромы, Ставрополя, Омска, Ульяновска и Иваново, вступили в борьбу за первенство в войсковом конкурсе «Десантный взвод».

Самый зрелищный этап десантного конкурса, демонстрирующий возможности боевой техники на горном полигоне ВДВ, будет продолжаться до 25 апреля 2018 года.

В конкурсе ВДВ «Десантный взвод» принимают участие команды от десантно-штурмовых, парашютно-десантных соединений и частей ВДВ, а также учебных заведений «крылатой пехоты».