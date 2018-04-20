ВКС РФ получат десять новейших истребителей Су-30СМ до конца года

С начала 2018 года четыре многофункциональных двухместных истребителей Су-30СМ прошли техническую приемку, сообщил гендиректор Иркутского авиазавода Александр Вепрев в рамках Единого дня приемки военной продукции в Минобороны РФ.

По словам Вепрева, до конца года в Воздушно-космические силы РФ будут поставлены еще десять новейших Су-30СМ.

Также ВКС за первый квартал 2018 года получили семь военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ, сообщил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. Он отметил, что винтокрылые машины были изготовлены с опережением сроков и по результатам наземных и летных испытаний подтвердили заданные летно-технические характеристики.

«В 2018 году для Минобороны России запланирована поставка еще семи вертолетов Ми-8АМТШ», – цитирует Белых газета «Красная звезда».

Ранее сообщалось, что Новосибирский авиазавод с опережением установленных сроков поставил в ВКС два самолета Су-34, а до конца года предприятие изготовит еще десять самолетов данного типа.