Тральщики провели крейсер «Маршал Устинов» через «минные заграждения»
Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов», выполняющего учебно-боевые задачи в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, отработал форсирование условных минных заграждений по протраленному фарватеру.
В рамках учения минно-тральные корабли отработали совместное маневрирование и тактику применения контактных и акустических тралов, созданных для поиска морских мин.
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил проход за тралами, выдерживая назначенные курс, скорость и дистанцию.
Осложняли маневрирование плохие погодные условия.
После отработки противоминных задач базовые тральщики «Котельнич» и «Коломна» вернулись в пункт постоянного базирования – Полярный, а экипаж крейсера продолжил совершенствование военно-морской выучки экипажа в Баренцевом море.