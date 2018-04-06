Тральщики провели крейсер «Маршал Устинов» через «минные заграждения»

В рамках учения минно-тральные корабли отработали совместное маневрирование и тактику применения контактных и акустических тралов, созданных для поиска морских мин.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил проход за тралами, выдерживая назначенные курс, скорость и дистанцию.

Осложняли маневрирование плохие погодные условия.

После отработки противоминных задач базовые тральщики «Котельнич» и «Коломна» вернулись в пункт постоянного базирования – Полярный, а экипаж крейсера продолжил совершенствование военно-морской выучки экипажа в Баренцевом море.