Шойгу: боевики из Сирии перебираются в Африку

После разгрома ИГИЛ* в Сирии боевики этой организации перебираются в другие регионы, из-за чего растет трансграничная преступность, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«После разгрома так называемого "Исламского государства" члены бандформирований из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, повышается террористическая активность в Африке, джихадисты возвращаются в Азию и Европу. Как следствие, растет трансграничная преступность», – сказал Шойгу на VII Московской конференции по международной безопасности.

VII Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 4–5 апреля. Сайт «Звезды» ведет прямую видеотрансляцию с мероприятия.

*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация