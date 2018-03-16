Около двух тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты по гумкоридору

С утра 16 марта населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хаззэ покинули 1972 человека, в основном старики, женщины и дети, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего за два дня из Восточной Гуты вышло более 13 тысяч мирных жителей.

Трансляция выхода мирных жителей ведется на сайте Минобороны России.

Ранее сообщалось, что по итогам 15 марта Восточную Гуту покинули около 13 тысяч человек.