Протесты и государственные флаги: жители Восточной Гуты требуют от боевиков уйти из анклава

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает вести планомерную работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в Сирии в рамках принятой Советом Безопасности ООН резолюции об установлении на территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Под контролем стран-гарантов, а также российского Центра по примирению враждующих сторон и военной полиции продолжают действовать четыре зоны деэскалации. В провинции Хомс и на юге Сирии обстановка нормализовалась, идет восстановление разрушенной гражданской инфраструктуры, налаживается повседневная жизнь.

Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в Идлибе. Мирные жители возвращаются из зоны деэскалации «Идлиб» в свои дома в провинции Алеппо. Только за последние три дня через гуманитарный коридор из населенного пункта ТЕЛЬ-СУЛТАН в АБУ-ЭД-ДУХУР вернулось 1 055 жителей с личным имуществом.

Под патронажем Комитета управления восточными территориями и при содействии российского Центра по примирению идет восстановление социальной инфраструктуры в провинции ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР. С 4 декабря 2017 г. в свои дома на восточном берегу реки Евфрат вернулось 19 619 человек. Всего на сегодняшний день в Сирии к прежним местам проживания возвратились свыше одного миллиона трехсот тысяч человек.

Обстановка в ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ остается напряженной. За прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Начало снижаться количество обстрелов гуманитарного коридора. Прекратился снайперский огонь. Огонь из стрелкового оружия сегодня велся только дважды. Пострадавших нет. Гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается.

Сегодня с 9 до 14 часов была введена в действие уже девятая «гуманитарная пауза», однако воспользоваться гуманитарным коридором жители анклава, желающие выйти из него, не смогли. Незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать выход мирных граждан.

Отмечается возрастание волнений и протестной активности находящихся на грани отчаяния жителей населенных пунктов МИСРАБА, МОДИАРА, ХАММУРИЯ, САКБА, АЙН-ТЕРМА и ДЖИСРЕЙН. Так, в населенном пункте ХАММУРИЯ на нескольких зданиях активистами были подняты государственные флаги Сирийской Арабской Республики.

Вчера в течение дня в населенных пунктах ДУМА и АРБИЛ, где в обозначенных районах сбора беженцев круглосуточно действует «режим тишины», состоялось несколько стихийных митингов. Их участники призывали боевиков и членов их семей уйти из анклава самим и выпустить мирных жителей. В ответ боевики ужесточили проведение обысков в домах, стали изымать у жителей средства связи и устройства с выходом в сеть «Интернет».

В результате количество обращений на нашу «горячую линию» от жителей Восточной Гуты уменьшилось. За последние сутки из анклава поступило восемь телефонных звонков. Мы призываем лидеров незаконных вооруженных формирований Восточной Гуты немедленно прекратить репрессии в отношении местных жителей.

Гуманитарный коридор открыт не только для мирного населения, но и для боевиков с их семьями. Российский Центр по примирению враждующих сторон гарантирует вашу безопасность, готов предоставить необходимое количество транспорта и обеспечить охрану по всему маршруту движения.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий по нормализации гуманитарной ситуации в Сирии, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд граждан.

За прошедшие сутки представители Центра по примирению организовали доставку продуктов питания, одежды, предметов первой необходимости и свежего хлеба для нуждающихся жителей в столицу провинции Хама и населенный пункт ЭЛЬ-АФЕШ провинции Алеппо. Общий вес составил 4,5 тонны. Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта ХШАМ провинции ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь двумстам пяти сирийцам.