Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Жилые кварталы Дамаска обстреляли из минометов

Наталья Жуковская
21:38 03.03.2018
Обстрелы привели к разрушениям, есть пострадавшие мирные жители.
Жилые кварталы Дамаска обстреляли из минометов
Фото: Muhmmad Al-Najjar Sopa Images / Globallookpress

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что за прошедшие 24 часа жилые кварталы Дамаска и прилегающих районов обстреляли из минометов восемь раз, всего было выпущено 64 мины.

Он подчеркнул, что примирение враждующих сторон и нормализация гумситуации в Сирии, а также исполнение резолюции Совбеза ООН 2401 остаются главными направлениями, на которых сейчас сосредоточена работа российского Центра примирения враждующих сторон.

«Однако введенный резолюцией 2401 на территории Сирии 30-дневный режим прекращения боевых действий постоянно нарушается незаконными вооруженными формированиями в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск, а также в Восточной Гуте», - рассказал Юрий Евтушенко.

В Восточной Гуте, в частности, продолжается проведение гумоперации, российские военные осуществляют контроль за соблюдением сторонами конфликта «гуманитарной паузы». Ее 3 марта вводили в пятый раз с 9:00 до 14:00. Также Центр по примирению проводит мероприятия по обеспечению безопасного выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых по гуманитарному коридору в районе населенного пункта Мухаям Аль-Вафедин.

Вся необходимая инфраструктура для вывода мирных жителей из Восточной Гуты готова, уточнил генерал-майор. Однако из-за боевиков, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору, никому из мирных жителей покинуть район в очередной раз не удалось.

«Обстановка в районе пункта пропуска продолжает ухудшаться. Подступы к нему обстреливаются снайперами. Для своих провокационных вылазок боевики используют сеть подземных тоннелей. Кроме того, сегодня в период c 9 часов 35 минут до 11 часов 10 минут гуманитарный коридор был 4 раза обстрелян из стрелкового оружия. Ранено три местных жителя», - отметил Евтушенко.

Он рассказал, что за последние сутки 49 обращений было передано в Центр по примирению, большинство – от жителей Восточной Гуты. Они жалуются на ухудшающуюся гуманитарную ситуацию и произвол со стороны боевиков. А также поступила информация, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в Думе, который спланирован на ближайшее время.

Террористы хотят открыть огонь по колонне из минометов и обвинить в этом правительственные силы.

В то же время Евтушенко рассказал, что в населенные пункты провинций Алеппо и Дейр-эз-Зор доставлено около двух тонн продуктов питания, а также питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 67 сирийцам, в том числе 22 детям.

Продолжается возвращение беженцев и перемещенных лиц к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинциях Хомс, Риф Дамаск и Дейр-эз-Зор вернулось 378 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Заявления США, что создаваемая американская глобальная ПРО «не направлена» против России, назвали лукавством
Дата03.03.2018, 14:46
Заявления США, что создаваемая американская глобальная ПРО «не направлена» против России, назвали лукавством
Утечку по «Сармату» в 2007 году сделали специально для США - источник
Дата03.03.2018, 19:40
Утечку по «Сармату» в 2007 году сделали специально для США - источник
Российский биатлонист Василий Томшин завоевал золото среди юниоров в Эстонии
Дата03.03.2018, 17:18
Российский биатлонист Василий Томшин завоевал золото среди юниоров в Эстонии
Первая воздушная дозаправка Су-30СМ МА ВМФ России в небе над Азовским морем
Дата02.03.2018, 16:03
Первая воздушная дозаправка Су-30СМ МА ВМФ России в небе над Азовским морем
Утечку по «Сармату» в 2007 году сделали специально для США - источник
Дата03.03.2018, 19:40
Утечку по «Сармату» в 2007 году сделали специально для США - источник
Штурм острова Корфу: день, когда даже Суворов пожалел, что он не мичман
Дата03.03.2018, 10:18
Штурм острова Корфу: день, когда даже Суворов пожалел, что он не мичман
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.