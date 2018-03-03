Жилые кварталы Дамаска обстреляли из минометов

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что за прошедшие 24 часа жилые кварталы Дамаска и прилегающих районов обстреляли из минометов восемь раз, всего было выпущено 64 мины.

Он подчеркнул, что примирение враждующих сторон и нормализация гумситуации в Сирии, а также исполнение резолюции Совбеза ООН 2401 остаются главными направлениями, на которых сейчас сосредоточена работа российского Центра примирения враждующих сторон.

«Однако введенный резолюцией 2401 на территории Сирии 30-дневный режим прекращения боевых действий постоянно нарушается незаконными вооруженными формированиями в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск, а также в Восточной Гуте», - рассказал Юрий Евтушенко.

В Восточной Гуте, в частности, продолжается проведение гумоперации, российские военные осуществляют контроль за соблюдением сторонами конфликта «гуманитарной паузы». Ее 3 марта вводили в пятый раз с 9:00 до 14:00. Также Центр по примирению проводит мероприятия по обеспечению безопасного выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых по гуманитарному коридору в районе населенного пункта Мухаям Аль-Вафедин.

Вся необходимая инфраструктура для вывода мирных жителей из Восточной Гуты готова, уточнил генерал-майор. Однако из-за боевиков, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору, никому из мирных жителей покинуть район в очередной раз не удалось.

«Обстановка в районе пункта пропуска продолжает ухудшаться. Подступы к нему обстреливаются снайперами. Для своих провокационных вылазок боевики используют сеть подземных тоннелей. Кроме того, сегодня в период c 9 часов 35 минут до 11 часов 10 минут гуманитарный коридор был 4 раза обстрелян из стрелкового оружия. Ранено три местных жителя», - отметил Евтушенко.

Он рассказал, что за последние сутки 49 обращений было передано в Центр по примирению, большинство – от жителей Восточной Гуты. Они жалуются на ухудшающуюся гуманитарную ситуацию и произвол со стороны боевиков. А также поступила информация, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» готовят провокационную акцию с целью срыва гуманитарного конвоя ООН в Думе, который спланирован на ближайшее время.

Террористы хотят открыть огонь по колонне из минометов и обвинить в этом правительственные силы.

В то же время Евтушенко рассказал, что в населенные пункты провинций Алеппо и Дейр-эз-Зор доставлено около двух тонн продуктов питания, а также питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 67 сирийцам, в том числе 22 детям.

Продолжается возвращение беженцев и перемещенных лиц к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинциях Хомс, Риф Дамаск и Дейр-эз-Зор вернулось 378 человек.