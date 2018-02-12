Российские врачи за сутки оказали помощь 15 сирийским детям

В Сирийской Арабской Республике продолжается проведение мероприятий, направленных на мирное урегулирование конфликта и нормализацию гуманитарной обстановки.

Мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии обеспечивается российско-иранско-турецким совместным Координационным центром.В течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Хомс, Деръа и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

«Не прекращаются обстрелы незаконными вооруженными формированиями жилых кварталов Дамаска из района Восточной Гуты. В течение суток боевиками выпущено 20 мин. Имеются жертвы среди мирного населения», - рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По словам начальника Центра по примирению враждующих сторон в САР, в течение суток было подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Зайта-Эль-Бахра провинции Хомс и Ширши провинции Хама.

Российский Центр по примирению продолжает проводить работу по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии.

В населенный пункт Маррат провинции Дейр-Эз-Зор доставлено около двух с половиной тонн продовольствия и питьевой воды.

Евтушенко отметил, что представителями российского Центра по примирению проведены благотворительные акции в городе Алеппо, где воспитанникам детского дома выданы подарочные наборы, продукты питания, канцелярские принадлежности и мягкие игрушки.

В населенном пункте Аль-Буди провинции Латакия жителям роздано восемьсот одеял, в населенном пункте Эт-Телль провинции Дамаск организована раздача одежды для женщин и детей.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 38 сирийцам, включая 15 детей.

По словам генерал-майора, при содействии российского Центра по примирению организованы мероприятия, направленные на возобновление обучения детей в школах на освобожденных и примирившихся территориях.

«В настоящее время проводится мониторинг состояния школьных зданий и определение объектов для первоочередной реконструкции», - подчеркнул Евтушенко.

Представители российского Центра по примирению продолжают принимать участие в заседаниях комитетов национального примирения провинций Сирии, содействуя решению проблем гуманитарной обстановки и восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, созданию благоприятных условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания.

Всего за сутки в свои дома вернулись 155 человек, в том числе в провинции Хомс – 12, Дамаск – 4, в провинции Дейр-Эз-Зор – 139 человек.