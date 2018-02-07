Значительная часть российской группировки в Сирии была возвращена в РФ

После освобождения сирийскими войсками при поддержке ВКС РФ территории Сирии от бандформирований ИГИЛ* значительная часть российской группировки была возвращена в Россию. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

В настоящее время основными задачами дислоцированных в Сирии российских сил являются мониторинг режима прекращения огня в зонах деэскалации и оказание помощи сирийскому народу в налаживании мирной жизни. Для этих целей на территории Сирии находится самодостаточная группировка российских вооруженных сил, уточнил он.

На постоянной основе выполняют задачи российская авиационная группа на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус. Инфраструктура этих российских военных объектов постоянно совершенствуется в соответствии с утвержденным Верховным главнокомандующим штатом сил и средств, находящихся на постоянной основе в Сирии, добавил представитель ведомства.

Кроме того, напомнил Конашенков, для организации мероприятий политического урегулирования, доставки гуманитарной помощи и налаживания мирной жизни продолжает работу Центр по примирению враждующих сторон, а в зонах деэскалации подразделения российской военной полиции осуществляют мониторинг и обеспечивают соблюдение режима прекращения боевых действий.

«Российской авиацией ведется регулярный мониторинг зоны деэскалации "Идлиб", где до настоящего времени турецкая сторона, в соответствии с взятыми обязательствами, пока не смогла выставить свои наблюдательные посты. Основным источником дестабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, и не только в зоне "Идлиб", остаются формирования сирийского ответвления "Аль-Каиды"* – "Джебхат ан-Нусры"*», – поясняется в сообщении Минобороны РФ.

Бандформирования указанной террористической группировки, получая поддержку оружием и материальными средствами, стремятся сорвать мирный процесс в зонах деэскалации, вытесняя формирования умеренной оппозиции, констатировали в ведомстве.

Наибольшую озабоченность в МО РФ вызывает недавнее получение террористами «ан-Нусры» переносных зенитно-ракетных комплексов, которые могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолетам. Министерством обороны ведется работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам.

«Напомним, что из этой же зоны деэскалации "Идлиб" в начале года террористами "Джебхат ан-Нусры" была предпринята попытка массированной атаки ударными беспилотниками на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе. Использованные в тех беспилотниках технические решения ранее были недоступны террористам», – отметили в Минобороны.

«Все это подтверждает наши опасения, что террористы сирийского филиала "Аль-Каиды" стали послушным инструментом в руках одной или группы технологически развитых стран, которых не устраивает ключевая роль России в освобождении Сирии от ИГИЛ*. Однако исторический опыт не оставляет сомнений, что вскармливаемые сегодня заботливыми хозяевами террористы завтра нанесут удар им же в спину», – заключили в военном ведомстве.

*Деятельность террористических группировок ИГИЛ, «Аль-Каида», «Джебхат ан-Нусра» запрещена на территории РФ