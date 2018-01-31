Строительство зоны под размещение ОТРК «Искандер» завершено под Калининградом

В ходе единого дня приемки военной продукции представители командования воинских частей и руководство генподрядных организаций по видеоконференцсвязи доложили о завершении работ на объектах Министерства обороны.

В частности, министру обороны РФ Сергею Шойгу было доложено о завершении строительства парковых зон и технической территории под размещение ракетных комплексов «Искандер-М» в Республике Северная Осетия - Алания и в Калининградской области, завершении строительства площадок №1 и №2 второго района под размещение стационарного боевого ракетного комплекса «Ярс» в Калужской области, двух хранилищ для хранения баллистических ракет «Булава» на Северном флоте, 3-го пускового комплекса первого этапа реконструкции аэродрома «Североморск-1».

Всего, по словам заместителя Министра обороны РФ Тимура Иванова, в прошедшем году завершено строительство 3546 зданий и сооружений, что на 20% превышает показатели предыдущего периода.

По словам Иванова, в части группировки Сил и средств ядерного сдерживания РВСН обеспечена загрузка двух шахтно-пусковых установок комплексом «Ярс» стационарного базирования в г. Козельске и подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» в Иркутске. На космодроме в городе Мирный построены объекты для проведения бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования.

Кроме того, завершено строительство 2-х РЛС высокой заводской готовности в г.Орске и Барнауле, 4-х хранилищ для размещения ракетного вооружения в г.Североморске, восстановлены искусственные покрытия аэродромов «Моздок» «Энгельс» и другие объекты.