Россия и Южная Осетия сформируют общее оборонное пространство

Контрактная служба граждан Южной Осетии на российской военной базе приведет к формированию общего оборонного пространства между странами, заявил статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.

«Выполнение межгосударственного соглашения позволяет сформировать общее оборонное пространство и включить южноосетинские подразделения в единую систему подготовки и применения войск Южного военного округа», - сказал Панков.

Напомним, 2 декабря Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Российской Федерацией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в состав российской армии.

Рассмотрение документа планируется в нижней палате парламента до конца января.