Источник в Минобороны уточнил количество атаковавших российские базы БПЛА боевиков

В атаке на российские военные объекты в Сирии 5–6 января боевики использовали 13 ударных беспилотников самолетного типа: десять – на авиабазу Хмеймим и еще три – на пункт МТО в Тартусе, сообщил высокопоставленный источник в Минобороны России.

«Появившаяся информация о якобы гораздо большем количестве атакующих БПЛА не соответствует действительности», – уточнили в ведомстве.

По их информации, никаких причин скрывать или приуменьшать количество дронов, атаковавших военные объекты в Сирии, нет.

Более того, все посаженные российскими средствами РЭБ дроны и остатки сбитых собраны и сейчас исследуются специалистами Минобороны.

«В ближайшее время мы их покажем и представим первые результаты этой работы», – сообщили военные.

В целом, факт передачи боевикам технологий создания, наведения с расстояния в десятки километров и управляемого сброса дронами боеприпасов по спутниковым координатам GPS должен стать предметом очень серьезной озабоченности всего мирового сообщества.

«Потому что дальнейшее распространение использованных боевиками для ударов по нашим объектам в Сирии технологий и программного обеспечения по управлению подобными БПЛА проконтролировать на практике крайне тяжело или невозможно», – заверили в Минобороны РФ.

По мнению военных, под угрозой реального боевого удара террористов с использованием таких беспилотников могут оказаться невоенные объекты и гражданское население в любой стране мира.