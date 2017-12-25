Летчики-истребители ТОФ отразили условный удар крылатыми ракетами

Летчики-истребители авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) отразили условный удар крылатыми ракетами в ходе проверки сил ПВО в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Отмечается, что в роли условного противника выступил сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации, который осуществил пуски крылатыми ракетами по полигону Кура.

В сообщении сказано, что истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации ТОФ были подняты по тревоге, чтобы отразить массированный ракетный удар.

Экипажами МиГ-31 были своевременно обнаружены, захвачены и успешно уничтожены цели с помощью ракет «воздух – воздух».