Тяжелая БМП Т-15 «Армата» с модулем АУ-220М примет участие в параде Победы

Боевая машина пехоты Т-15 на платформе «Армата» с боевым модулем АУ-220М примет участие в главном военном параде 9 мая в Москве. Об этом сообщил гендиректор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных на выставке вооружений Defexpo India-2020 в индийском городе Лакхнау.

«Модуль устанавливается на тяжелую БМП "Армата", и могу сказать, что на предстоящем юбилейном параде Победы он будет продемонстрирован в составе подразделения БМП "Армата"», - сказал он.

БМП имеет боевой модуль АУ-220М. Ранее машина оснащалась 30-мм орудием и противотанковым комплексом «Корнет». БМП Т-15 - первая в России тяжелобронированная боевая машина пехоты. Создана для ведения боевых действий и транспортировки военнослужащих.

АУ-220М включает в себя 57-мм пушку и сверхзвуковые противотанковые ракеты. Может быть установлена на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг», а также на корабли малого водоизмещения и катера.

Модуль имеет круговое вращение и дальность стрельбы до 14,5 километров с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту. В боекомплект входят 57-миллиметровые снаряды: многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем, бронебойный и управляемый.