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ВКС России повредили важный для логистики ВСУ мост в районе Славянска

Мост соединял населенные пункты Черкасское, Александровка и Дмитровка в ДНР.
10-07-2026 17:08
© Фото: ТРК «Звезда»

Российская авиация серьезно повредила мост, располагающийся на территории, контролируемой противником, в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил источник «Звезды».

Уточняется, что наши летчики применили корректируемые авиационные бомбы. На фото видно, что мост получил значительные повреждения. 

Отмечено, что этот мост соединяет населенные пункты Черкасское, Александровка и Дмитровка. Он используется неприятелем как элемент логистической сети в районе Славянска. Повреждение этого моста вынуждает технику идти в объезд - это замедляет движение неприятеля и делает более предсказуемыми его маршруты.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало, как ВКС России уничтожили пункт управления дронами врага в лесополосе. Против украинских расчетов БПЛА применили фугасные авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Их сбросил экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДНР #мост #логистика #КАБ
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