ВС РФ нанесли удары по газовой скважине в Полтавской области и ТЭС в ДНР

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры неприятеля в Полтавской области и на территории ДНР. Об этом сообщил источник «Звезды».

В Полтавской области удар нанесен по газовой скважине №16. Пожар на пораженном объекте подтверждается по тепловым сигнатурам. В этом случае наши военнослужащие применили БПЛА.

В Донецкой Народной Республике российские артиллеристы применили реактивную систему залпового огня. Целью стала Славянская тепловая электростанция в городе Николаевка.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» поразили два украинских локомотива в Днепропетровской области. Один из поездов находился в районе Павлограда, а другой - в районе Синельниково.