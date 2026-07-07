ВС РФ нанесли удары по газовой скважине в Полтавской области и ТЭС в ДНР

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры неприятеля в Полтавской области и на территории ДНР. Об этом сообщил источник «Звезды».
В Полтавской области удар нанесен по газовой скважине №16. Пожар на пораженном объекте подтверждается по тепловым сигнатурам. В этом случае наши военнослужащие применили БПЛА.
В Донецкой Народной Республике российские артиллеристы применили реактивную систему залпового огня. Целью стала Славянская тепловая электростанция в городе Николаевка.
Ранее сообщалось, что российские «Герани» поразили два украинских локомотива в Днепропетровской области. Один из поездов находился в районе Павлограда, а другой - в районе Синельниково.
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