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ВС РФ нанесли удары по газовой скважине в Полтавской области и ТЭС в ДНР

В ходе удара по газовой скважине применили БПЛА, а по ТЭС - реактивную систему залпового огня.
Тимур Шерзад 07-07-2026 16:41
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры неприятеля в Полтавской области и на территории ДНР. Об этом сообщил источник «Звезды». 

В Полтавской области удар нанесен по газовой скважине №16. Пожар на пораженном объекте подтверждается по тепловым сигнатурам. В этом случае наши военнослужащие применили БПЛА. 

В Донецкой Народной Республике российские артиллеристы применили реактивную систему залпового огня. Целью стала Славянская тепловая электростанция в городе Николаевка. 

Ранее сообщалось, что российские «Герани» поразили два украинских локомотива в Днепропетровской области. Один из поездов находился в районе Павлограда, а другой - в районе Синельниково. 

#армия #ДНР #ТЭС #полтавская область #Газовая скважина
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