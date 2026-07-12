Расчет «Града» уничтожил пункт управления дронами ВСУ в Сумской области

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» 41-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА украинских боевиков в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Операторы беспилотных систем (БпС) в ходе разведки обнаружили и идентифицировали вражеский объект, с которого противник контролировал полеты и применение своих ударных дронов. Работа по обнаружению цели велась в ночное время, что потребовало от разведчиков и артиллеристов особой слаженности и профессионализма.

Как только координаты цели были получены, их тут же передали расчету реактивной системы залпового огня. Расстояние до объекта составляло более 20 километров, но благодаря точному наведению и слаженным действиям расчета, пункт управления беспилотниками противника был уничтожен.

Как подчеркивает российское оборонное ведомство, ликвидация вражеского объекта дезорганизовала систему применения вражеских дронов на данном участке. Это существенно снижает возможности ВСУ по проведению разведки и нанесению ударов с воздуха, а также способствует успешному выполнению нашими подразделениями задач по расширению зоны безопасности.

Напомним, взаимодействие разведки и реактивной артиллерии позволяет оперативно вскрывать и уничтожать ключевые объекты противника на значительном удалении. Для ведения управления боевой работой и объективного контроля поражения целей развернуты каналы оптоволоконной и спутниковой связи отечественного производства.

Накануне сообщалось, что установление контроля ВС РФ над Бачевском в Сумской области помогает расширять полосу безопасности вдоль курского приграничья. Перед тем, как взять населенный пункт, военнослужащие нейтрализовали ударные беспилотники противника. После этого артиллерийские расчеты и операторы БПЛА ударили по позициям украинской территориальной обороны, укрывавшейся в полуразрушенных зданиях.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.